Josef de Souza: Yeni bir mücadeleye hazırlanıyorum

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde forma giyen Brezilyalı orta saha Josef de Souza, Çin'den ayrıldı.

"YENİ MACERAYA HAZIRIM"

Kulübü Beijing Guoan ile yollarını ayırdığını açıklayan Josef, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bu inanılmaz zaman için Beijing Guoan'a çok teşekkür ederim, kısa ama etkileyiciydi. Şimdi odaklandım ve yeni bir mücadeleye hazırlanıyorum. Bunun başarılı olacağından hiç şüphem yok, çünkü hayatımın kontrolü Tanrı'nın elinde."

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Çin Ligi'nde çıktığı 20 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.