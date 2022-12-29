Josef de Souza: Yılın son maçını kazanmak önemliydi

Beşiktaşlı Josef de Souza, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Josef de Souza, "Takımı tebrik ederim. İyi ve büyük bir takıma karşı oynadık, önemli bir galibiyet aldık. Çok çalıştık. Bazı eksiklerimiz vardı, ikinci golü bulabilirdik. Yılın son maçını kazanmak önemliydi. Önümüze bakacağız." açıklamasını yaptı.

"İkinci gol için en az üç net pozisyon bulduk ama olmadı." diyen Josef, "Daha önemlisi, gol yemedik. Bu da önemliydi. Adana Demirspor ligin iyi takımlarından biri ve ikinci kez kaybettiler. Onları yenmek kolay değil. Taraftarlara teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımı kutlarım." ifadelerini kullandı.

"PELE'NİN ÖLMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR HABER"

Hayata gözlerini yuman Pele ile ilgili de konuşan Josef, "Pele'nin ölmesi, üzüntü verici bir haber. Acı veren bir haber ama hayat bir yerde sona eriyor. İdol bir isimdi. Böylesine büyük bir ismin öldüğünü kabullenmek kolay değil. Pele belki de en büyük efsaneydi. Biz, onu hep hatırlayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.