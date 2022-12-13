Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, TRT Spor'a konuştu. Ayrılık iddiaları hakkında konuşan Josef de Souza, yaşadıklarının zor olduğunu belirterek, "Kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Josef de Souza'nın açıklamaları:

"HAYATIMDA ALDIĞIM EN İYİ KARARDI"

"İstanbul'daki hemen takımın ilgisi vardı. Resmi teklifi ise Beşiktaş verdi. Benim de içimden geçen Beşiktaş'a gelmekti. Çok ciddi ve önemli bir proje sunuldu. Hemen Beşiktaş'la görüşmeye başladık. Tanrıya şükürler olsun. Hayatımda aldığım en iyi karardı."

"EN KISA SÜREDE %100 HAZIR OLACAĞIM"

"Fiziksel olarak güçlenmem gerekiyor. Yakın zamanda %100 hazır olacağım. Hocamla da konuştum. Bilgisi var. Benim oynamaya ihtiyacım var. Kulübün bana ihtiyacı var. Tekrar söylüyorum. Çok iyi çalışıyorum ve fazla idman yapıyorum. Şu an iyi durumdayım. En kısa zamanda %100 olarak takıma döneceğim."

"PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİ AMELİYAT"

"Performans düşüklüğü fiziksel. Ameliyattan döndüm. Ameliyat dönüşü kendimi çok erken iyi hissetmeye başladım. Bu ağrıları hissetmiyordum. %100 hazır olduğumu düşünüyordum. Sürekli oynamak isteyen bir oyuncuyum. Ancak ameliyat sonrası ağrılarım artmaya başladı sonra. Fiziksel olarak üstünlük kuramamaya başladım. En son Galatasaray maçında iğneyle oynadım. Takımının yanında olmak istedim."

"KALMAK İSTİYORUM"

"O gün söylediklerim yoğun duygular içinde yaptığım açıklamalardı. Süreç zordu. Yaşadıklarım zordu. Sonrasındaki ceza alma durumum beni gerçekten duygusal olarak üzmüştü. Tam olarak dediğim şeyler psikolojik ve duygusal açıklamalardı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Evim gibi. Türkiye benim evim gibi. Ailem burada çok mutlu. Çocuğum olacak. Çocuklarım burada yaşıyor. Gerçekten benim için Türkiye evim gibi. Kalmak istiyorum. Taraftarları seviyorum. Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'ın bana verdiklerinden çok teşekkür ediyorum."

"FENERBAHÇE'YE GOL SEVİNCİMDE SAYGISIZLIK YAPMADIM"

"Ben orta saha oyuncusuyum. Benim gol atmam büyük sevinç yaratacak bir şey. Üstelik derbide. Bu sevinci doyasıya yaşamak istiyorum. Ben forvet oyuncusu değilim. Fenerbahçe'ye golümden sonra kimseye saygısızlık olsun diye sevinmedim. Ben Beşiktaş taraftarlarına sorumluyum çünkü. Fenerbahçe taraftarlarına saygı duyuyorum. Ancak benim sorumluluğum Beşiktaş taraftarına. Gol sevinçlerimde saygısızlık yapmadım."