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Spor

Josef de Souza'dan ayrılık sinyali: Güvende hissetmediğim bir ligde kalamam

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından MKE Ankaragücü maçının ardından yaşanan olaylar hakkında konuştu.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kendini güvende hissetmediği için gelecek sezon Süper Lig'de yer almayı düşünmediğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MKE Ankaragücü maçının ardından yaşanan olayın sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ayrılma kararını ailesiyle görüştüğü için aldığını ve bu sebeple toplantıda duygusallaştığını ifade eden 33 yaşındaki orta saha, şunları kaydetti:

Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile.

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