7 Eylül 2025 Pazar
Spor

Josef de Souza'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Beşiktaş teknik ekibinde yer almayacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

7 Eylül 2025 Pazar 12:35
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı yıldız, Beşiktaş teknik heyetinde yer almayacağını açıkladı ve Sergen Yalçın'a başarılar diledi.

Josef de Souza, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer favori takımım Beşiktaş'a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyon olduğunu göreceğim.

Sergen Yalçın'a bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş'ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için hepinize teşekkür ederim."

