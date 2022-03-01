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Spor

Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

1 Mart 2022 Salı 19:13 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 19:13
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta karşılaşmada sakatlık yaşayan Josef de Souza'nın son durumu açıklandı.

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığı aktarıldı.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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