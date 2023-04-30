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Spor

Josef de Souza'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'in 32. haftasında derbide sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 15:16 - Güncelleme:
Josef de Souza'dan derbi paylaşımı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'tan ayrılan ve Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'a transfer olan orta saha oyuncusu Josef de Souza, derbi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı futbolcu Instagram'da, Beşiktaş'ta top koşturuken kendisinin de gol attığı 2-0'lık Galatasaray galibiyetinden fotoğraf ve video paylaştı.

JOSEF DE SOUZA'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta toplam 88 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Josef de Souza, siyah-beyazlı formayla 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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