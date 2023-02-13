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Spor

Josef de Souza'dan duygulandıran hareket! ''Evlat edinebilirim''

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini açıkladı.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Josef de Souza'dan duygulandıran hareket! ''Evlat edinebilirim''
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da bölgeye giderek enkaz altından çıkarılan çocuklarla bir araya gelip onlara forma hediye etti. Josef, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini belirtti.

Brezilyalı oyuncu, "Eşimle yaptığım konuşmada tüm bu sürecin sonunda mümkünse bir kız evlat edinmeye karar verdim. Elbette bunu tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek ve iyice araştırılarak yapmak isteriz. Ama öncelikle tüm çocuklarımıza iyi bakılabilecek yetimhaneyi birlikte kurabilmemiz için aylık destek verebilecek olan arkadaşlarıma ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandı.

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