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Spor

Josef de Souza'dan duygusal paylaşım: Dualarınızı eksik etmeyin

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 23:38 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:38
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Beşiktaşlı Josef de Souza, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı oyuncu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz." sözlerini kullandı. Sosyal medyada bir anda merak konusu olan konunun ardından ise gerçek ortaya çıktı.

Josef De Souza'nın dayısının yoğun bakımda olduğu ve bu nedenle son günlerini moralsiz geçirdiği kaydedildi.

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