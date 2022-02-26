Josef de Souza'dan duygusal paylaşım: Dualarınızı eksik etmeyin

26 Şubat 2022 Cumartesi 23:38 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:38

Beşiktaşlı Josef de Souza, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı oyuncu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz." sözlerini kullandı. Sosyal medyada bir anda merak konusu olan konunun ardından ise gerçek ortaya çıktı.

Josef De Souza'nın dayısının yoğun bakımda olduğu ve bu nedenle son günlerini moralsiz geçirdiği kaydedildi.