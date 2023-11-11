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Spor

Josef de Souza'dan Galatasaray'ı kızdıracak paylaşım!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarını kızdıracak bir paylaşım yaptı.

11 Kasım 2023 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Josef de Souza'dan Galatasaray'ı kızdıracak paylaşım!
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşıma imza attı.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Hatayspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından, eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaştı.

Josef de Souza, bu paylaşımında, "Bravo Volki. Hep beraber" ifadelerini kullandı.

İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Josef de Souza, daha önce de bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yaptı

Josef de Souza şu anda Çin 1. Lig ekiplerinden BJ Guoan'ın formasını terletmektedir.

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