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Spor

Josef de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! ''Geri geliyorum''

Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı. Souza paylaşımında 'Geri geliyorum' ifadesini kullandı. İşte detaylar...

22 Aralık 2023 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Josef de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! ''Geri geliyorum''
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından, "Geri geliyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza'nın bu paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve, "Beşiktaş'a mı geri dönüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

34 yaşındaki futbolcunun adı kısa bir süre önce Türkiye'den Başakşehir'le de anılmıştı.

Beşiktaş'tan Mart ayında Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olan Josef, geçtiğimiz aylarda kulübünden ayrılmıştı.

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