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  • Josef de Souza'dan olaylı maç sonrası ilk açıklama! ''Niyetim kötü olsaydı...''
Spor

Josef de Souza'dan olaylı maç sonrası ilk açıklama! ''Niyetim kötü olsaydı...''

Ankaragücü maçının bitiş düdüğün ardından yaşanan olaylar neticesinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, 'Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum' dedi.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdığı anda, taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza, kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, yaşanan olayla ilgili siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Neden kırmızı kart gördüğünü anlamakta zorluk çektiğini ifade eden Josef de Souza, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

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