  • Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a destek mesajı
Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a destek mesajı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Konyaspor maçının ardından yaptığı paylaşımda teknik direktör Sergen Yalçın'a destek verdi.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2026 Çarşamba 18:55
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Josef de Souza, Konyaspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın için dikkat çeken bir destek paylaşımında bulundu.

Josef paylaşımında, "Sevgili büyük Beşiktaş taraftarı ve camiası, Sizlerin her zaman en iyisini istemesini çok iyi anlıyorum, çünkü Beşiktaş her zaman zirvede olmayı hak eden bir kulüptür. Ancak unutmayın ki herkes "artık bitti" derken o unutulmaz şampiyonluğu birbirimize ve hocamıza inanarak kazandık. Sergen Yalçın sadece bir teknik direktör değil; bu kulübün ruhudur.

Hocamız Sergen'in ilk gün söylediği gibi, şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Önümüzde yeni bir kadro yapılanması, heyecan verici yeni bir sezon ve gücümüzü yeniden inşa edeceğimiz yeni bir kamp süreci var. Başarı öfkeyle değil, güvenle inşa edilir. Sergen Hoca bu camianın evladıdır ve başarının anahtarıdır. Bugün ona sırt çevirme günü değil, yanında durma günüdür. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. En büyük zaferler, en zor zamanlardan sonra gelir." ifadelerine yer verdi.

