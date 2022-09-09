Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu'na tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı sonrası Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kart cezasına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız." dedi.

"BREZİLYA'DA ÖDÜL VERİRLERDİ"



"Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi."



"HAPİSTE OLMASI GEREKEN KİŞİ HAPİSTE DEĞİL"



"Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."

Josef de Souza, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.