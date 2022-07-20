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Spor

Josef de Souza'nın ameliyat olduğu açıklandı

Beşiktaş, Werder Bremen'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Josef de Souza'nın ameliyat edildiğini açıkladı.

DHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Josef de Souza'nın menisküs ameliyatı olduğunu ve başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Menisküs yırtığı nedeni ile İspanya kamp kadromuzda yer almayan Futbol A Takımımızın sporcusu Josef de Souza'ya, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda artroskopik menisküs cerrahisi uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır. Josef de Souza'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

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