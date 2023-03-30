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Spor

Josef De Souza'nın yeni adresi Beijing Guoan oldu!

Beşiktaş'tan sezon ortasında ayrılan Josef De Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

AA30 Mart 2023 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Josef De Souza'nın yeni adresi Beijing Guoan oldu!
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Beşiktaş Kulübünden sezon ortasında ayrılan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

Beijing Guoan, internet sitesinden "hoşgeldin" mesajıyla yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.

Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti.

Brezilyalı oyuncunun Ankaragücü maçında başına gelen saldırı olayı takımdan ayrılış sürecini hızlandırdı.

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