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Spor

Josef de Souza'ya silahlı soygun! Terliğini bile çaldılar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'de bir dönem forma giyen Brezilyalı yıldız Josef de Souza ülkesi Brezilya'da silahlı soyguncuların hedefi oldu. Ayağındaki terliği bile açılanan 35 yaşındaki futbolcu yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

9 Eylül 2024 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Josef de Souza'ya silahlı soygun! Terliğini bile çaldılar
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski yıldızı Josef de Souza, silahlı soyguna uğradıklarını duyurdu.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Josef de Souza, silahlı haydutların soygununa uğradıklarını açıkladı. Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞİ BİLE ALDI"

Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.

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