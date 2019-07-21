Josef sağlık raporuna bağlı

CİM-BOM’UN sürpriz bir şekilde gündemine aldığı Josef de Souza transferinin, bu oyuncunun sağlık durumuna bağlı olduğu ifade edildi. Geçen sezon Sarı-Lacivertli ekipten, Suudi Arabistan takımı Al Ahli’ye transfer olan Sambacı sakatlığı nedeniyle son 6 aydır forma giyemezken tedavisini şu anda ülkesi Brezilya’da sürdürüyor.

Aslan’ın, Fernando’nun Sevilla’ya transferi sonrası gündemine aldığı 30 yaşındaki oyuncu tedavisi devam ederken bir süredir Vasco de Gama takımı ile de idmanlara çıkıyordu. Teknik Direktör Fatih Terim’in “Josef bizim kadromuzda oynayacak bir oyuncu. Sakatlık raporuna bakalım. Sıkıntı yoksa alalım” dediği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi bir yandan oyuncunun sağlık durumunu araştırırken, bir yandan da Al Ahli Kulübü ile temasa geçti. Bu arada Al Ahli Başkanı Ahmad Ali Sayegh, “Josef’i ciddi bir yatırımla kadromuza aldık. Satmayı düşünmüyoruz” açıklaması yapsa da Sarı-Kırmızılılar’ın transferi zorlamaya devam ettiği kaydedildi.