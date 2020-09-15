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Spor

Josef Souza: ''Beşiktaş'a teşekkür ediyorum''

Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza imza sonrası açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Josef, 'Beni yeniden Türkiye'ye getirdiği için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum' dedi.

15 Eylül 2020 Salı 00:13 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 00:13
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Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlı takıma katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalında yer alan açıklamasında, "Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Beşiktaş'a teşekkür ediyorum, beni yeniden Türkiye'ye getirdiler. Bana gösterilen bu ilgi ve sevginin karşılığını saha içinde vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiğini aktaran Josef de Souza, "Kazandığımız için çok mutluyum. Deplasmanda büyük takım karşısında kazanmak Beşiktaş'ı bu yarışta bir adım ön plana çıkardı. Hocamızın olmadığı böyle bir maçı kazanmak daha zor ve önemliydi. Takım gelecek için umut verdi." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Ambiyans ve taraftar baskısı olarak rakip takım oyuncusu için en kötü deplasman diyebilirim. Bu takımın bir parçası olarak umarım bundan sonra bu gücü arkamıza alarak, rakip takımlara bu baskıyı hissettirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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