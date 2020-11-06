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Spor

Josef Souza: Her şeyimle Beşiktaş'a aitim

Beşiktaş'ta yapılan itiraz sonrası cezasında indirime gidilen Josef de Souza Gaziantep FK kadrosuna dahil edildi.

06 Kasım 2020 Cuma 20:26 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 20:26
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Beşiktaş'ta cezasının 1 maça indirilmesinin ardından takıma geri dönen Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili konuşan Josef de Souza "Beşiktaş'ın avukatlarına ve federasyonun yetkililerine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün süre ve şans gelirse takımıma yardımcı olmak istiyorum. Gelmezse de kenardan takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. En önemlisi Beşiktaş'ın kazanması." dedi.

Beşiktaş için elinden geleni yaptığını söyleyen Brezilyalı futbolcu "Kadroda olmadığımda Beşiktaş taraftarıyım. Yedek kulübesinde her an hazırım. Saha içinde savaşan bir oyuncuyum. Bu benim karakterim. Her şeyimle Beşiktaş'a aitim. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı

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