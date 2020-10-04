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Spor

Josef Souza: Oynanan oyundan ötürü çok mutsuzum

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Josef de Souza, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından konuştu. Souza, 'Oynanan oyundan ötürü çok mutsuzum.' dedi.

04 Ekim 2020 Pazar 19:22 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 19:23
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Oynanan oyun ve alınan skordan ötürü mutsuz olduğunu belirten Josef, "İlk maçımı oynadığım için mutluyum ama skordan ötürü mutsuzum. Oynadığımız oyundan ötürü çok mutsuzum. Şampiyonluk için oynamak istiyorsak birçok şeyi düzeltmemiz lazım. 

Kimin oynadığı çok önemli değil. 3 haftalık milli ara çok iyi bir zamanda geldi. Birçok şeyi değiştirebiliriz. İlk olarak büyük takım gibi oynamalıyız. Çok daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Bugünkü oyundan ötürü çok mutsuzum. Bunu bir an önce değiştirmemiz lazım." diye konuştu.

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