Josef Souza'dan Al Ahli'ye cevap geldi

28 Eylül 2020 Pazartesi 23:13 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 23:16

Josef de Souza'nın eski takımı Al Ahli Brezilyalı oyuncuyu geri çağırdı.

Suudi Arabistan kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesihinin haksız olduğunu iddia ediyor.

Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

Brezilyalı orta saha, antrenman fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp eski kulübüne cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Josef de Souza, paylaşımında "geri dönme ihtimalim sıfır (0)" ifadelerini kullandı