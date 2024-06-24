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Spor

Joselu, Katar yolcusu

Sezonu Real Madrid'de tamamlayan Espanyol'un tecrübeli golcüsü Joselu'nun Katar ekiplerinden Al Gharafa ile anlaştığı belirtildi.

24 Haziran 2024 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
Joselu, Katar yolcusu
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Geride bıraktığımız sezonu Real Madrid'de kiralık geçiren Joselu, Espanyol'dan Katar'a gidiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid'in İspanyol oyuncuyla sözleşme yenilemek istemesine rağmen Joselu, Real Madrid'de devam etmeme kararı aldı.

Joselu'nun Katar ekibi Al Gharafa ile arasındaki görüşmeler son aşamaya geldiği ve kısa bir süre içinde transferin resmen açıklanması beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Joselu bu sezon Real Madrid'de 47 karşılaşmada forma şansı bulurken 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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