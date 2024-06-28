Joselu'nun yeni adresi belli oldu!

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, İspanyol forveti Joselu'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve ardından oyuncunun Al-Gharafa SC'ye satıldığını duyurdu.
Real Madrid, geçen sezon opsiyonlu satın alma bedeliyle kiraladığı Joselu Mato'nun 1.5 milyon euro'luk satın alma bedelini Espanyol'a ödediğini açıkladı.
Real Madrid'in açıklamasında oyuncunun bonservisinin alındıktan sonra Katar ekiplerinden Al-Gharafa FC'ye belirtilmeyen bir bedelle satıldığı belirtildi.
Joselu geçen sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıkarken 18 gol attı ve 1 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'e attığı 2 golle finali getiren isim olmuştu.