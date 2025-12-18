İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Josh Giddey triple double yaptı! Chicago evinde kazandı

NBA'de Chicago Bulls, United Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 127-111 mağlup ederken, Joshua Giddey 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple double yaptı.

18 Aralık 2025 Perşembe 10:38
Josh Giddey triple double yaptı! Chicago evinde kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Josh Giddey'in "triple-double"lık performansıyla öne çıktığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 127-111 mağlup etti.

NBA'de normal sezona TSi sabaha karşı oynanan 2 karşılaşmayla devam edildi.

United Center'da oynanan karşılaşmada Chicago Bulls, evinde Cleveland Cavaliers'ı 16 sayı farkla yendi.

Bulls'da Josh Giddey, 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Coby White 25, Nikola Vucevic 20 sayıyla oynarken Tre Jones 11 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı.

Cavaliers'de ise Donovan Mitchell 32 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına karşın takımının farklı mağlubiyetini engelleyemedi. Jaylon Tyson 21, Darius Garland ise 15 sayıyla Cleveland adına skora katkı sağlayan isimlerdi.

MEMPHİS GRİZZLİES DEPLASMANDA KAZANDI

Target Center'da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında ise Memphis Grizzlies, deplasmanda Minnesota Timberwolves'ı 116-110 yendi.

Grizzlies'da Jaren Jackson 28 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Jock Landale 20, Jaylen Wells 17, Cedric Coward ise 13 sayı kaydetti.

Timberwolves'da ise Rudy Gobert 16 sayı, 16 ribaunt, Donte DiVincenzo 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yapmalarına karşın takımlarını galibiyete taşıyamadılar.

Julius Randle ise 21 sayıyla oynayarak Minnesota adına maçın en skoreri oldu.

  • Joshua Giddey
  • MEMPHİS GRİZZLİES
  • triple double

Popüler Haberler
