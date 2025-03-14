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Spor

Joshua Kimmich, Bayern ile nikah tazeledi

Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Joshua Kimmich'in geleceği belli oldu. Birçok Avrupa kulübünün markajında olan Alman oyuncu, takımıyla 4,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TRT Spor14 Mart 2025 Cuma 13:12 - Güncelleme:
Joshua Kimmich, Bayern ile nikah tazeledi
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Joshua Kimmich 4 buçuk yıl daha Bayern Münih'te... Bundesliga takımlarından Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman oyuncu ile nikah tazeledi.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı.

İstikrarlı grafiği ile diğer dev kulüplerin de transfer listesine giren Kimmich, yaptığı anlaşma ile akıllardaki soru işaretini giderdi.

Joshua Kimmich, sözleşme uzatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'te sportif hedeflerime ulaşabilmek için en iyi ortama sahibim. Vermiş olduğum karar buna dayanıyor. Burada kendimi evimde hissediyorum ve henüz işim bitmedi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Kimmich, 1 kez fileleri sarstı, 10 gol pası verdi.

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