Joshua Kimmich, Bayern ile nikah tazeledi

Joshua Kimmich 4 buçuk yıl daha Bayern Münih'te... Bundesliga takımlarından Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman oyuncu ile nikah tazeledi.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı.

İstikrarlı grafiği ile diğer dev kulüplerin de transfer listesine giren Kimmich, yaptığı anlaşma ile akıllardaki soru işaretini giderdi.

Joshua Kimmich, sözleşme uzatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'te sportif hedeflerime ulaşabilmek için en iyi ortama sahibim. Vermiş olduğum karar buna dayanıyor. Burada kendimi evimde hissediyorum ve henüz işim bitmedi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Kimmich, 1 kez fileleri sarstı, 10 gol pası verdi.