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Spor

Joshua Kimmich, Bayern Münih'i eleştirdi

Joshua Kimmich, Bayern Münih'in Bundesliga şampiyonluğunun kazanmasından hemen sonra Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn'ın görevden alınmasını eleştirdi.

28 Mayıs 2023 Pazar 23:27 - Güncelleme:
Joshua Kimmich, Bayern Münih'i eleştirdi
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Bayern Münihli yıldız futbolcu Joshua Kimmich, şampiyonluğunun kazanılmasından hemen sonra Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn'ın görevden alınmasından memnun değil.

Alman oyuncu Bayern Münih'in Bundesliga'yı kazanmasından birkaç dakika içinde kulübün CEO'su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic'in görevinden alınmasını eleştirdi.

Kimmich, "Nasıl değerlendirseniz değerlendirin, kulüp bu duyuru için 2-3 gün daha bekleyebilirdi. Şampiyonluğu kazandığınızda ve ardından böyle bir mesaj aldığınızda, kendinizi bir duygu girdabının içinde buluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsmi son günlerde Barcelona ile anılan yıldız oyuncu bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 7 gol, 11 asist üretti.

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