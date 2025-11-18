İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3443
  • EURO
    49,0891
  • ALTIN
    5508.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joshua Kimmich: Leroy Sane kadar güçlü bir oyuncuya rastlamadım
Spor

Joshua Kimmich: Leroy Sane kadar güçlü bir oyuncuya rastlamadım

Almanya Milli Takımı'nın Slovakya'yı 6-0'lık skorla mağlup ettiği maçta 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Leroy Sane hakkında takım arkadaşı Joshua Kimmich açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Kasım 2025 Salı 12:44 - Güncelleme:
Joshua Kimmich: Leroy Sane kadar güçlü bir oyuncuya rastlamadım
ABONE OL

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya'yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediği maçta oynadığı futbolla yıldızlaştı.

Sane'nin 2 gol, 1 asistlik performansı takım arkadaşı Joshua Kimmich tarafından övgüyle karşılandı.

Kimmich, "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya pek rastlamadım. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir tekrar yapabiliyor." dedi.

Alman yıldız, Sane için, "Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA KUTLADI

Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leroy Sane'yi kutladı.

Sarı kırmızılıların açıklamasında "2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Almanya'nın, Slovakya'yı 6-0 yendiği mücadelede iki gol, bir asiste imza atan Leroy Sane'yi ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkesi Almanya'yı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • Leroy Sane
  • Joshua Kimmich
  • Almanya Milli Takımı

ÖNERİLEN VİDEO

Ölümle dans ettiler! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.