Joshua Kimmich: Leroy Sane kadar güçlü bir oyuncuya rastlamadım

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane, Almanya'nın Slovakya'yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediği maçta oynadığı futbolla yıldızlaştı.

Sane'nin 2 gol, 1 asistlik performansı takım arkadaşı Joshua Kimmich tarafından övgüyle karşılandı.

Kimmich, "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya pek rastlamadım. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir tekrar yapabiliyor." dedi.

Alman yıldız, Sane için, "Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA KUTLADI

Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leroy Sane'yi kutladı.

Sarı kırmızılıların açıklamasında "2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Almanya'nın, Slovakya'yı 6-0 yendiği mücadelede iki gol, bir asiste imza atan Leroy Sane'yi ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkesi Almanya'yı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.