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Spor

Joshua Kimmich: Real Madrid her takımı yenebilecek kapasiteye sahip

Bayern Münihli futbolcu Joshua Kimmich, Real Madrid maçı öncesi görüşlerini aktardı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Joshua Kimmich: Real Madrid her takımı yenebilecek kapasiteye sahip
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Bayern Münih'te yıldız oyuncu Joshua Kimmich dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İki dev kulübün karşılaşacağını söyleyen Joshua Kimmich, "İki büyük kulüp karşılaşacak ve anahtarın ne olacağını söylemek zor. Real'in çok fazla deneyime sahip olduğunu, birçok maç kazandığını ve her zaman tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ancak bizde Arsenal'e karşı çok iyi iki maç çıkardık bunu saklamamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD HERKESİ YENEBİLİR"

Real Madrid'in kendi limitlerini çok iyi bildiğini söyleyen Joshua Kimmich şu sözlerle devam etti:

"İki yıl önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışlardı. İşleri tersine çevirmeden önce genellikle geride kalıyorlardı. Her zaman sadece şanslı olamazsınız. Güçlerine güveniyorlar ve her zaman gol atabileceklerini biliyorlar. Sonunda geri dönmeye devam edecek kaliteye sahipler ve her rakibi yenebilecek kapasiteye sahipler."

Son olarak 2020 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hakkında konuşan Kimmich şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"2020 finali, hiç taraftarın olmaması nedeniyle benzersizdi, bu yüzden hepimiz bunu oradaki hayranlarla tekrar deneyimlemek istiyoruz. Maça odaklandık ve ikinci maçta kendimizi iyi bir pozisyona koymak istiyoruz."

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