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Spor

Joshua Kimmich transferinde yarış kızıştı

Bayern Münih ile sözleşmesinin son aylarına giren Joshua Kimmich, serbest kalma ihtimaliyle Avrupa devlerini harekete geçirdi. Liverpool ve Arsenal, Alman yıldız için girişimlerini hızlandırırken Bayern de yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Joshua Kimmich transferinde yarış kızıştı
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Bayern Münih'in tecrübeli orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, sözleşmesinin son yılına girerken Avrupa devlerinin radarına girdi. Özellikle Liverpool ve Arsenal'in, yıldız ismi bonservissiz kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Bayern ile Kimmich'in yeni sözleşme için tekrar masaya oturduğu bildirilirken, oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürüyor. Kimmich, "Top benim sahamda değil" diyerek kararın kulüpte olduğunu vurguladı. Ancak tarafların milli ara öncesi anlaşmaya varma ihtimali bulunuyor.

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