Joshua Kimmich transferinde yarış kızıştı

Bayern Münih'in tecrübeli orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, sözleşmesinin son yılına girerken Avrupa devlerinin radarına girdi. Özellikle Liverpool ve Arsenal'in, yıldız ismi bonservissiz kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Bayern ile Kimmich'in yeni sözleşme için tekrar masaya oturduğu bildirilirken, oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürüyor. Kimmich, "Top benim sahamda değil" diyerek kararın kulüpte olduğunu vurguladı. Ancak tarafların milli ara öncesi anlaşmaya varma ihtimali bulunuyor.