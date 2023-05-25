Joshua King: Şampiyon olmamız için rakibimizin takılması gerekiyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kişisel olarak kariyerinin en kötü sezonu olduğunu söyleyen King, "Bir forvet için gol atmak önemli. Kişisel açıdan kariyerimin en kötü sezonunu geçiriyorum. Sakatlıklarla boğuştuğum periyotlar oldu. Şu anda finaldeyiz takım olarak. Bu fazlasıyla pozitif. Kulüp için de önem ifade ediyor bu. Şimdi final maçına da aynı şekilde odaklanacağız." dedi.

Son olarak ligdeki durumu değerlendiren Norveçli golcü, "Şu anki durum, ligdeki olacak durum bize bağlı değil. Rakibimizin takılması gerekiyor. Bizim kalan maçlara odaklanmamız gerekiyor. Sezona iyi başlamıştık açıkçası, zirvedeydik. Sonrasında Galatasaray lider oldu. Lig bitmeden neler olacağını bilemeyiz. Tuhaf bir sezon oldu. Şans yanımızda olursa bir mucize gerçekleştirebiliriz. Şimdi tek tek maçlara bakacağız ve kazanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.