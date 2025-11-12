Joshua King Suudi Arabistan'da gol krallığı için yarışıyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Suudi Arabistan'da adeta yeniden doğdu. Al-Khaleej forması giyen 33 yaşındaki futbolcu attığı gollerle adından söz ettiriyor. King, gol krallığında Al-Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo ve Joao Felix ile yarışıyor.

Joshua King bu sezon forma giydiği 9 maçta 10 gol ve 1 asistlik skor katkısı vermeyi başardı. Norveçli futbolcu, gol krallığında Cristiano Ronaldo ile birlikte 2. sırada yer alıyor. Ligde King'den fazla gol atan tek isim ise Al-Nassr forması giyen Joao Felix. Portekizli futbolcu 10 golle şu anda gol krallığının zirvesinde.

Joshua King, 2022-2024 yılları arasında Fenerbahçe'de 54 maça çıktı. King bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi. Al-Khaleej'de şimdiden 10 golü gören tecrübeli futbolcunun, kariyerinde 10 gol üzerinde attığı sadece 2 takım daha var, biri Fenerbahçe diğeri de 184 kez formasını giydiği Bournemouth (53 gol). King, Suudi Arabistan ekibinde şimdiden kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşıyor.