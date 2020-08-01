Joshua King'den Fenerbahçe paylaşımı! Joshua King kimdir?

01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:20 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:20

Bournemouth'lu Joshua King'in Fenerbahçe formalı paylaşımı dikkat çekti. Bournemouth'un Norveçli yıldızı Joshua King, oğlu Noah King'e Fenerbahçe formasını giydirdi, transfer ihtimali üzerinde duruldu. Sosyal medyada Joshua King'in Fenerbahçe paylaşımı çokça retweet aldı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşım sonrası Joshua King kimdir? Joshua King Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte başarılı futbolcu Joshua King hakkında merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM

Norveçli forvetin kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta oğlunun Fenerbahçe forması giymesi dikkatlerden kaçmadı. Twitter'da gündem olan ve sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bu paylaşım sonrası "Fenerbahçe'ye mi geliyor?" yorumları yapıldı.

26 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI

iyasa değeri 16 milyon euro olan Joshua King, İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Bournemouth'ta 26 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

JOSHUA KİNG KİMDİR?

Asıl adı Joshua Christian Kojo King, olan futbolcu, Premier Lig kulübü Bournemouth ve Norveç milli takımı için forvet olarak oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcudur. 15 Ocak 1992 doğumlu olan Joshua King, 28 yaşında forvet oyuncusudur. Küçük yaşta futbola başlayan Joshua King, şu an Norveç millî futbol takımında ve AFC Bournemouth takımında forvet olarak oynamaktadır.

Doğum tarihi: 15 Ocak 1992 (28 yıl yaşında), Oslo, Norveç

Boy: 1,8 m

Kilo: 74 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 1998

Şu andaki takımları: AFC Bournemouth (#7 / Forvet), Norveç millî futbol takımı (Forvet)

Çocuklar: Noah King