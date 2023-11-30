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Spor

Joshua King'e talip var! İngilizler onun peşinde

Fenerbahçe'de bu sezon fazla süre alamayan Joshua King'in ayrılığına muhtemel gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesinin son yılına giren Joshua King'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

Takvim30 Kasım 2023 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Joshua King'e talip var! İngilizler onun peşinde
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Fenerbahçe'nin Norveçli kanat oyuncusu Joshua King ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası öne sürüldü.

İddiaya göre İngiltere Championchip ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve devre arasında 31 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı ifade edildi.

KING SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Norveçli futbolcunun da West Bromwich Albion'unn teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR

Sarı-lacivertli forma ile toplam 38 maça çıkan Norveçli, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. King'in kontratı sezon sonu sona erecek.

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