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Spor

Joshua Zirkzee, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor

Manchester United'ın Hollandalı oyuncusu Joshua Zirkzee, ara transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağına dair kararını açıkladı.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 00:42 - Güncelleme:
Joshua Zirkzee, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor
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Manchester United'ın Hollandalı oyuncusu Joshua Zirkzee, ara transfer döneminde takımda kalıp kalmayacağına dair kararını açıkladı.

Sky'ın haberine göre 23 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde Manchester United'tan ayrılmak istemediğini belirtti.

SERIE A'DAN TEKLİFLER GELMİŞTİ

Zirkzee'nin menajerlerinden Serie A'dan gelen kiralık tekliflerini değerlendirmelerini istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi düşündüğü bildirilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Zirkzee, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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