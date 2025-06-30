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Spor

Josip Vukovic'ten Kocaelispor'a duygusal veda: Bizimle olan herkese teşekkür ederim

Kocaelispor'da sözleşmesi biten Josip Vukovic ile yollar ayrıldı. Vukovic, veda mesajında, Kocaelispor taraftarının takımlarını sadece desteklemediğini, kulüp için yaşadığını söyledi.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Josip Vukovic'ten Kocaelispor'a duygusal veda: Bizimle olan herkese teşekkür ederim
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Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını bugün Topuk Yaylası'nda başladığı kampla sürdüren Kocaelispor'da sözleşmesi sona eren Josip Vukovic ile yollar ayrıldı.

Duygusal bir veda paylaşımı yapan Vukovic, mesajında, "Bu kelimeleri yazmak kolay değil. Çünkü çok özel bir bölüm sona erdi. Yeşil-siyah forma altında geçirdiğim bu iki yıl; sadece futbol kariyerimin bir parçası değil, aynı zamanda bir insan olarak beni de şekillendirdi. İlk günden itibaren burada sadece futbol oynanmadığını hissettim. Burada kalple oynanıyor. Taraftar sadece desteklemiyor, bu kulüp için yaşıyor. Bu yüzden bu formayı giymek, bu şehir için savaşmak ve her galibiyeti sonuncusu gibi kutlamak benim için büyük bir onurdu.

İlk golümü, dolu tribünleri, son dakikalarda kazanılan maçları, Süper Lig'e dönüşü Hiçbirini unutmayacağım. Gözyaşları, tezahüratlar, şehir ayakta Bunlar asla unutulmaz. Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiniz. Bunun için sonsuz minnettarım. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim; gerçek kardeşler. Aynı soyunma odasını paylaştığımız, zaferleri ve yenilgileri birlikte yaşadığımız herkese; antrenörlere, personele ve bu yolculukta bizimle olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ama en çok da Kocaelispor taraftarına; bana inandığınız, desteklediğiniz ve her zaman arkamda durduğunuz için. Nereye gidersem gideyim, sizi kalbimde taşıyacağım. Ve unutmayın bu bir veda değil. Tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Kocaelispor formasını 55 kez sırtına geçiren başarılı futbolcu, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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