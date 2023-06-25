Josko Gvardiol, adım adım Manchester City'e

Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan Manchester City, dev bir transferi bitirme aşamasına geldi.

Pep Guardiola'nın bir süredir transferin ilk sırasında tuttuğu Josko Gvardiol'le City'nin görüşme yaptığı ve şartlarda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Hırvat stoperin kulübü Red Bull Leipzig'in ise Gvardiol'ün tarihin en pahalı stoperi olması için 100 milyon eurodan daha düşük bir bonservisi kabul etmeyeceği belirtildi.

Dinamo Zagreb'de yetişen 21 yaşındaki başarılı stoper, 2021'de 19 milyon euroya transfer edilmişti. Gvardiol geçen sezon Leipzig formasıyla 41 maçta 3 gol atıp 3005 dakika süre almıştı.