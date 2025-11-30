İSTANBUL 15°C / 10°C
Spor

Jota Silva: Kazanmak önemliydi

Beşiktaş'ın 2-0'lık Karagümrük galibiyetinde takımının ikinci golünü atan Jota Silva, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 22:40 - Güncelleme:
Jota Silva: Kazanmak önemliydi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşısında ikinci golü atan Jota Silva, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"3-4 FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Jota Silva, takım arkadaşlarını överek, "3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı kazanmak istiyoruz." dedi.

Portekizli futbolcu açıklamalarını,"Katkı sağlamak önemli. Her oyuncunun katkı sağlaması önemli. Ben de elimden geleni yaptım. Sonradan girmekle 11 oynamak farklı. Sonradan girenler de takıma çok katkı sağladı. Bireysel performanslardan çok takımın kazanması önemli. Rakip takım kalecisini de tebrik ediyorum. Çok iyi kurtarışlar yaptı." sözleriyle tamamladı.

