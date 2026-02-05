Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ"

"Öncelikle hoş geldin. Nasılsın, keyifli bir dönem mi geçiriyorsun?"

Jota Silva: "Şu an gerçekten çok iyiyim. Burada olmaktan, Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin ortak hedefleri var ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışıyoruz. Bence iyi bir dönem geçiriyoruz. İlk yarıda aldığımız puanların üzerine koymak, daha iyi sonuçlara ulaşmak için takım olarak çok ciddi bir çaba gösteriyoruz."

"TAMAMEN HAZIR DURUMDAYIM"

"Bir sakatlık geçirdin. Şu an fiziksel olarak nasıl hissediyorsun?"

Jota Silva: "Şu an yüzde yüz hazırım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Buradaki sağlık ekibine teşekkür ederim; benimle çok ilgilendiler. Noel döneminde Portekiz'deydim, orada da kendi ekibimle birlikte oldukça yoğun çalıştık. Sakatlıktan daha erken dönebilmek için elimizden geleni yaptık. Dediğim gibi, şu an hiçbir sorunum yok ve tamamen hazır durumdayım."

"BENİM İÇİN HİÇBİR ADIM SON DEĞİL"

"Porto, Benfica ya da Sporting Lizbon altyapısından çıkmadın. Bu nedenle Portekizli alışıldık büyük kulüp kökenli futbolculardan farklı bir hikâyen var. Bu konuyu biraz açar mısın?"

Jota Silva: "Evet, bu konuda farklıyım çünkü ben altyapıma kendi bölgemde başladım. Bu benim için çok büyük bir avantajdı. Sonrasında ise kariyerimde sürekli doğru adımları atmaya çalıştım. Yaklaşık altı yıl boyunca alt liglerde mücadele ettim ve bir noktadan sonra kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Benim için hiçbir adım son değil, hep daha iyisi için mücadele etmeye devam ediyorum."

"BENİM İÇİN GERÇEK BİR DÖNÜM NOKTASIYDI"

"Söylediğin gibi, alt liglerde çok istikrarlı şekilde yukarı çıkmaya devam ediyorsun. Kariyerindeki dönüm noktası sence neydi?"

Jota Silva: "Aslında 16 yaşındayken yaşadığım ağır sakatlık benim için gerçek bir dönüm noktasıydı. Yaklaşık altı ay sahalardan uzak kaldım. O sakatlık bana ne kadar güçlü olmam gerektiğini, bu işi profesyonel seviyede sürdürebilmek için ne kadar fedakârlık yapmam gerektiğini öğretti. Hem mental olarak hem fiziksel olarak çok şey kattı bana. O dönemden sonra daha güçlü bir oyuncuya dönüştüğümü söyleyebilirim."

"GERÇEK ANLAMDA BİR SAVAŞ BAŞLADI"

"O dönem henüz 16 yaşındaydın ve profesyonel değildin. Sakatlığın anlaşılınca ilk doktorun futbol kariyerine devam etmenin çok zor, hatta neredeyse imkânsız olacağını söylediğini belirtmiştin. O süreci nasıl atlattın?"

Jota Silva: "Evet, sakatlık ilk ortaya çıktığında doktor bize bu sakatlıkla futbol oynamaya devam etmenin çok zor olacağını söyledi. Sonra bölgemizde çok iyi bir cerrah vardı, tanıdıklarımız sayesinde ona ulaştık. Hatta kendisi tatildeydi ama geri dönüp ameliyatımı yaptı. Ameliyattan sonra da gerçek anlamda bir savaş başladı."