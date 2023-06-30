İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2023 Cuma / 12 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0678
  • EURO
    28,4669
  • ALTIN
    1602.47
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Juan Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı

Juventus, transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Juan Cuadrado'nun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

30 Haziran 2023 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Juan Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı
ABONE OL

Juventus, 1 yıl daha sözleşme uzatma hakkı olmasına karşın bu opsiyonu kullanmadı ve Kolombiyalı kanat oyuncusunu serbest bıraktı.

İtalyan devinden yapılan açıklamada, "Sekiz özel ve unutulmaz sezonu birlikte geçirdik. Yıllar geçmesine karşın hep ilk 11 oyuncusu oldu. Bazen sezonu alt üst eden maçlar çıkardı, 31 Ekim 2015'teki Derby della Mole'deki golünü hatırlamamak imkansız. Unutulmaz birçok an yaşadı ve her Juventus taraftarının Cuadrado ile ilgili en az 1 tane unutulmaz anısı vardır." denildi.

DZEKO'UN MENAJERİ 'ARACI' OLDU

Fenerbahçe'nin adına, Cuadrado'nun temsilcileriyle ilk görüşmeyi Dzeko'nun menajeri Lucci'nin yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe bu transfer için istekli tek takım değil. Lazio'nun da 35 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun bu iki takımdan birinde kariyerine devam etme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

47 MAÇA ÇIKTI

35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Juventus formasıyla 47 maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.