Juan Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı

Juventus, 1 yıl daha sözleşme uzatma hakkı olmasına karşın bu opsiyonu kullanmadı ve Kolombiyalı kanat oyuncusunu serbest bıraktı.

İtalyan devinden yapılan açıklamada, "Sekiz özel ve unutulmaz sezonu birlikte geçirdik. Yıllar geçmesine karşın hep ilk 11 oyuncusu oldu. Bazen sezonu alt üst eden maçlar çıkardı, 31 Ekim 2015'teki Derby della Mole'deki golünü hatırlamamak imkansız. Unutulmaz birçok an yaşadı ve her Juventus taraftarının Cuadrado ile ilgili en az 1 tane unutulmaz anısı vardır." denildi.

DZEKO'UN MENAJERİ 'ARACI' OLDU

Fenerbahçe'nin adına, Cuadrado'nun temsilcileriyle ilk görüşmeyi Dzeko'nun menajeri Lucci'nin yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe bu transfer için istekli tek takım değil. Lazio'nun da 35 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun bu iki takımdan birinde kariyerine devam etme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

47 MAÇA ÇIKTI

35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Juventus formasıyla 47 maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.