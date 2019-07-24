Juan Jesus harekatı

FENERBAHÇE, Eljif Elmas’ın Napoli’ye satılması sonrası transfer için aradığı kaynağı bulunca yeniden dügmeye bastı. Sarı-Lacivertliler’in savunmaya iyice sağlama almak istediği ve bu nedenle Roma’nın stoperi Juan Jesus’u kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi. Kanarya öncelikle İtalyan kulübü ile görüşerek transferde uygun şartları sağlamaya çalışacak.

KİRALAMA İHTİMALİ DE VAR

Brezilyalı savunma oyuncusu için Fener’in Roma Kulübü’ne 8 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Bu rakamın yetersiz bulunması durumunda ise Kanarya bu kez kiralama şartlarını sorarak, transferi bu yönü ile bitirmeye çalışacak. Başkan Ali Koç ve ekibi Roma ile anlaşma sağlarsa, oyuncu ile görüşmeler başlayacak. Jesus bir süre önce kendisine talip olan Beşiktaş’a ret cevabı vermiş ve “Roma’da kalacağım” açıklamasını yapmıştı.

GUSTAVO İÇİN BEKLEME KARARI

Öte yandan Kanarya bir süredir gündeminde olan Luiz Gustavo transferinde ise frene bastı. Marsilyalı orta saha oyuncusu için Sportif Direktör Damien Comollü girişimlerde bulunmuş ve 10 milyon euro cevabı almıştı. Yapılan pazarlıklardan sonra Fransızlar 8.5 milyon euroya inse de bu rakamı da fazla bulan Kanarya, Gustavo için bir süre bekleme kararı aldı. Fener, Juan Jesus görüşmeleri sonrası Gustavo için yeniden harekete geçecek.