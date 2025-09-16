İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Juan Mata Avustralya'da takım değiştirdi

Eylül 2024'ten beri kariyerini Avustralya'da sürdüren Juan Mata, Western Sydney sonrası Melbourne Victory ile sözleşme imzaladı.

16 Eylül 2025 Salı
Juan Mata Avustralya'da takım değiştirdi
Futbol kariyerine halihazırda Eylül 2024'ten beri Avustralya'da devam eden Juan Mata, ülkede kalmaya devam edecek.

37 yaşındaki yıldız, Western Syndey ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir diğer Avustralya Ligi ekibi Melbourne Victory'ye imza attı.

İspanyol yıldız, bir sezon boyunca Melbourne ekibinin formasını giyecek.

GALATASARAY'DA OYNADI

2022/23 sezonunda Manchester United'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Juan Mata, Sarı-Kırmızılı ekibin formasını 18 maçta terletmiş ve 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

