Juan Mata, bir ilke imza atabilir!

Galatasaray'ın sezon başında Manchester Unidet'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Juan Mata kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayabilir.

Uluslararası başarılarda birçok şampiyonluk kazanan Mata, Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayacak.

İspanya Milli Takımı ile birer kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonasını kazanan İspanyol futbolcu, kulüp takımlarında ise 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 kez UEFA Avrupa Ligi, 2 kez İngiltere Kupası, 1 kez İngiltere Lig Kupası, 1 kez İngiltere Süper Kupası, 1 kez de İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.