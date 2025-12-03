İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4543
  • EURO
    49,552
  • ALTIN
    5758.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juan Pablo Montoya: Katar GP, McLaren'i uykusundan uyandırdı
Spor

Juan Pablo Montoya: Katar GP, McLaren'i uykusundan uyandırdı

Juan Pablo Montoya, Katar Grand Prix'i McLaren takımı için önemli bir kırılma noktası oldu.

HABER MERKEZİ3 Aralık 2025 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Juan Pablo Montoya: Katar GP, McLaren'i uykusundan uyandırdı
ABONE OL

McLaren, Katar Grand Prix'sindeki yarışa Oscar Piastri'nin pole pozisyonu elde etmesi ve Lando Norris'in ikinci olmasıyla ilk çizgiden başlamıştı.

Piastri, startta liderliğini koruyarak ilk turlarda iyi bir performans gösterdi ve startta ikinciliğe yükselen Max Verstappen'e 2 saniye fark açtı.

7. turda Nico Hülkenberg'in Pierre Gasly ile yaşadığı temas sonrası yarış dışı kalmasıyla yarışa güvenlik aracı dahil oldu.

McLaren, pilotlarını pite almamayı tercih ederek stratejik bir hata yaptı ve takım CEO'su Zak Brown'ın da deyimiyle galibiyeti Verstappen'e hediye etti.

Piastri, Verstappen'in arkasında ikinci sırada finiş gördü. Norris ise damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.

Bu, şampiyonun belirlenmesinin son yarışa kaldığı anlamına geliyor. Şu anda Norris lider, Verstappen 12 puan geride, Piastri ise onun 4 puan gerisinde.

Juan Pablo Montoya'ya göre Katar GP'de yapılan bu hata, sezon boyunca adalet ve papaya kurallarıyla gündemde olan McLaren'ın bir kırılma noktası olabilir.

F1 TV'ye konuşan Montoya, "Bence McLaren için, bu kadar zorlu bir hafta sonu geçirmeleri aslında iyi bir şey. "Verdikleri hatalı kararlar, onları sonunda uykularından uyandıran şey olabilir." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.