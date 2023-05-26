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Spor

Jude Bellingham, adım adım Real Madrid'e doğru

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yıldız oyuncusu Jude Bellingham için Real Madrid ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

26 Mayıs 2023 Cuma 01:30 - Güncelleme:
Jude Bellingham, adım adım Real Madrid'e doğru
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Uzun süredir Avrupa futbolunun gündeminden düşmeyen Jude Bellingham - Real Madrid transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol basını, Bellingham'ı ısrarla isteyen Real Madrid'in Dortmund kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Real Madridli yöneticilerin Almanya ziyareti gerçekleştirdiği ve görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. Gelecek hafta bir kez daha Dortmund yöneticileriyle bir araya gelecek olan Real Madrid yönetiminin bu kez transfer son noktayı koyacağı ifade ediliyor.

Transfer için Real Madrid kasasından çıkacak bonservis bedelinin ise 100 milyon euro olacağı tahmin edilirken Bellingham'la yapılacak sözleşmenin ise 6 yıllık olacağı Marca tarafından okuyucularına duyuruldu.

Bundesliga'da Bayern'in iki puan önünde bulunan Dortmund, son hafta maçında Mainz'i konuk edecek ve kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Sakatlığı bulunan Bellingham'ın bu maçta oynamama ihtimali bulunuyor.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu 2020 yılında Birmingham'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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