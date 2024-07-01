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Spor

Jude Bellingham: Bu maç oldukça iyiydik

İngiliz futbolcu Jude Bellingham, Slovakya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
Jude Bellingham: Bu maç oldukça iyiydik
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Jude Bellingham, İngiltere'nin Slovakya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçın ardından açıklamalar yaptı.

Jude Bellingham yaptığı açıklamada, "Bu formayı giymek harika bir bir his ama aynı zamanda çok fazla baskı var. Sahada olmak ve gol atmak beni rahatlatıyor." dedi.

İngiliz oyuncu, "Bu maç oldukça iyiydik. Daha soğukkanlı olabilirdik ama sahaya karakter koyduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Bellingham, "Avrupa Şampiyonası'na veda etmemize 20-30 saniye kalmıştı. o anki ruh halimizle şimdi arasında çok fark var. Bu ilerisi için de bize motivasyon sağlayacak. Bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

  • Jude Bellingham
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