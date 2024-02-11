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Spor

Jude Bellingham performansıyla La Liga'ya damga vurdu

Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jude Bellingham, İspanyol devinde 29 maçta 28 kez skora etki etti.

11 Şubat 2024 Pazar 14:57 - Güncelleme:
Jude Bellingham performansıyla La Liga'ya damga vurdu
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Real Madrid'in yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jude Bellingham, performansıyla İspanyol devini sırtlıyor.

Real Madrid forması altında 29 maçta sahaya çıkan Jude Bellingham, bu karşılaşmalarda 28 kez skora doğrudan etki etti.

İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, öğrencisinin bu performansına kayıtsız kalmadı. İtalyan teknik adam, Girona karşılaşmasının ardından, "Bellingham bana Zidane'ı hatırlatıyor. Zidane'ın teknik kalitesi yüksekti ama Bellingham'da çok az oyuncunun sahip olduğu şeyler var." şeklinde konuştu.

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