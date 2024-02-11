Jude Bellingham performansıyla La Liga'ya damga vurdu

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jude Bellingham, performansıyla İspanyol devini sırtlıyor.

Real Madrid forması altında 29 maçta sahaya çıkan Jude Bellingham, bu karşılaşmalarda 28 kez skora doğrudan etki etti.

İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, öğrencisinin bu performansına kayıtsız kalmadı. İtalyan teknik adam, Girona karşılaşmasının ardından, "Bellingham bana Zidane'ı hatırlatıyor. Zidane'ın teknik kalitesi yüksekti ama Bellingham'da çok az oyuncunun sahip olduğu şeyler var." şeklinde konuştu.