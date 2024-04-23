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Spor

Jude Bellingham: Real Madrid'de kendimi harika hissediyorum

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Jude Bellingham, Laureus Dünya Spor Ödülü'nü aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2024 Salı 14:57 - Güncelleme:
Jude Bellingham: Real Madrid'de kendimi harika hissediyorum
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Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham, Laureus Dünya Spor Ödülü'nü aldıktan sonra konuştu.

Alman orta saha oyuncusu , futbolcular arasında 'Yılın Atılımı' kategorisinde ödülü alan ilk isim oldu.

Ödül sonrası konuşan Bellingham, "Son 24 saat büyüleyiciydi. Takımda kendimi harika hissediyorum ve taraftarlar da beni çok iyi karşıladılar. Euro'yu sabırsızlıkla bekliyorum ama La Liga'nın sonunda önümüzde hala birkaç maç var ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ile zorlu bir karşılaşmamız var.' dedi.

Kupalar kazanmak istediğini söyleyen Bellingham, 'Umarım birçok kupa kazanabiliriz. Real Madrid iki şampiyonluk için mücadele ediyor ve sonrasında Euro 2024 olacak. Bu durum çok fazla çalışma ve fedakarlık gerektiriyor. Mükemmel değilim ama gençlere örnek olmak isterim." şeklinde konuştu.

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