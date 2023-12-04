Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve İspanyol devindeki performansıyla dikkat çeken Jude Bellingham, önemli açıklamalarda bulundu.

"ASIL BAŞARI ANCELOTTI'NİN"

Real Madrid'de gösterdiği performansı teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bağlayan İngiliz yıldız, "Çalışmalarımla kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim ve büyük bir kararlılık gösterdim ama asıl başarı benim için doğru pozisyonu bulan ve sahada bana daha fazla özgürlük veren Ancelotti'ye ait" sözlerini sarf etti.

"İSPANYOLCA İÇİN SÖZ VERİYORUM"

İspanyolca öğrenememesi nedeniyle Ancelotti'yi hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Bellingham, "Onu bir açıdan hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Hala İspanyolca konuşamıyorum. Üzgünüm ama bu dilde beklenmedik engellerle karşılaşıyorum. Benim için zor, bunu kabul ediyorum. Ama bu konuda söz veriyorum" diye konuştu.

GOLDEN BOY ÖDÜLÜ

Real Madrid'deki performansıyla Golden Boy Ödülü'nü kazanmasını değerlendiren 20 yaşındaki futbolcu,"Madrid'de başta başkan olmak üzere pek çok mutlu insan var ama ben her şeyden önce kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ve tabii ki bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum. Bu sadece bir kez kazanabilecek ve hayat boyu sürecek bir ödül. İdollerim Wayne Rooney ve Raheem Steling'ten sonra bunu kazanan üçüncü İngiliz oyuncuyum. Bu benim son şansımdı çünkü 2024 yılında artık yarışamayacağım çünkü bu ödül için yaş sınırını aşmış olacağım. Üçüncü denemede bunu başardığım için mutluyum. Bu ödül benim için her zaman daha fazlasını vermek ve daha iyisini yapmak için bir teşvik" sözlerini sarf etti.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Bellingham, sözlerine, "Real Madrid'deki takım arkadaşlarıma ve tüm ekibe, Ancelotti'ye, aileme, beni tebrik mesajlarına tutan ve tutmaya devam eden arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu insanlar, saha içinde ve dışındaki yardımları ve beni sürekli cesaretlendirmeleri olmasaydı Golden Boy Ödülü'nü kazanamazdım" şeklinde devam etti.

ARDA GÜLER CEVABI!

Bellingham, kendisinden sonra Golden Boy Ödülü'nü kazanabilecek haleflerinin sorulmasının ardından, "Üç isim söyleyeceğim. Öncelikle Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz. Sonra Borussia Dortmund'dan takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe" cevabını verdi.