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Spor

Judo Grand Slam Antalya'nın ev sahipliğinde başlıyor

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na yüksek puanın yanı sıra kota hakkı kazandıran organizasyonlar arasında yer alan Grand Slam, Antalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:26
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Antalya Spor Salonu'nda 93 ülkeden 170'i kadın, 270'i erkek olmak üzere 440 judocunun mücadele edeceği organizasyonun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Daha önce Antalya'da Grand Prix ile konuk ettiğimiz Uluslararası Judo Federasyonu yetkilileri ile katılan ülke ekiplerini bu kez olimpiyat yolundaki Grand Slam'de ağırlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kura çekimine Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da katıldı. Türkiye, organizasyonda 24 erkek ve 16 kadından oluşan 40 sporcusuyla tatamide rakipleriyle karşılaşacak. Grand Slam müsabakaları 3 Nisan'da sona erecek.

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